Kırgızistan'da "Kadim Özgön ve İmam Serahsi'nin Mirası" paneli düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da "Kadim Özgön ve İmam Serahsi'nin Mirası" paneli düzenlendi

27.08.2022 14:17
Kırgızistan'da "Kadim Özgön ve İmam Serahsi'nin Mirası" paneli düzenlendi

Kırgızistan'da Oş Devlet Üniversitesinin (ODÜ) ev sahipliğinde "Kadim Özgön ve İmam Serahsi'nin Mirası" paneli düzenlendi.

Kırgızistan'da Oş Devlet Üniversitesinin (ODÜ) ev sahipliğinde "Kadim Özgön ve İmam Serahsi'nin Mirası" paneli düzenlendi.

Üniversiteden edinilen bilgiye göre panel, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş Bölgesi'ne bağlı Özgön şehrinde bu akşam kutlanacak "Özgön Minare-2021" etno-folklor festivali kapsamında gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kudaiberdi Kolabekov'un moderatörlüğündeki panele, Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Gaye Vakfı Kurucusu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakub Ömeroğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Danışmanı Hakan Ergün, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta katıldı.

Panelin açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Rektörü Kutluhan'ın başkanlığında "İmam Serahsi'nin Hayatı, İlmi Şahsiyeti, Eserleri ve Hukukçuluğu" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumda, "Serahsi'nin Hanefi Mezhebindeki Yeri ve Önemi", "Serahsi'nin Hukuk Felsefesi ve Usülü-Fıkhı", "Serahsi'nin İslam Dünyası'ndaki Tesirleri" ve "İmam Serahsi'nin Hayatı, İlmi Kişiliği ve Siyasi Çevresi" konuları ele alındı.

İmam Serahsi kimdir?

Muhammed bin Ahmed es-Serahsi (1009-1090), Horasan'da Meşhed ile Merv arasında bulunan Serahs kasabasında dünyaya geldi.

Ortaçağ'da ilk Müslüman Türk devletini Orta Asya'da kuran Karahanlılar döneminde yaşayan İmam Serahsi, tahsilini Buhara'da yaptı.

Serahsi, nerdeyse 17 yıllık hapis hayatını Özgön (Özkent/Uzgen) zindanında yatarak, fıkıh eserleri yazarak tamamladı.

Hanefi fıkhının önemli alimi ve "İmamlar Güneşi" olarak da bilinen Serahsi, hapishanelerde öğrenci yetiştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan'ın Özgen şehrinde geleneksel Osmanlı mimarisine uygun olarak tasarlanan İmam Serahsi Türbesi'ni 2012'de ve külliyesini 2021'de inşa ederek ziyarete açtı.

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Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Cevat Akşit, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Kadim Özgön ve İmam Serahsi'nin Mirası' paneli düzenlendi - Son Dakika

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