Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da parlamenter yönetim biçimini güçlendirme çabaları
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Kırgızistan'da parlamenter yönetim biçimini güçlendirme çabaları

1 saat önce

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, anayasa referandumu sonucu kabul edilen parlamenter yönetim biçimini sürdürmek ve geliştirmek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kırgızistan'da parlamenter yönetim biçimini güçlendirme çabaları, System.String[]

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, anayasa referandumu sonucu kabul edilen parlamenter yönetim biçimini sürdürmek ve geliştirmek için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Meclis Başkanı Cumabekov, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi (PA) Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti.

Kırgızistan'ın, parlamenter yönetim biçimini sürdürmek ve geliştirmek için çaba gösterdiğini belirten Cumabekov, "Ülkede demokratik değişimin olması için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacımız var." dedi.

Cumabekov, parlamento demokrasisinin gelişmesinde, yolsuzlukla mücadelede, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesinde, ayrıca seçimin düzenlenmesi ve yürütülmesinde AGİT PA ile iş birliğine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ülkenin yatırım potansiyelini hatırlatan Cumabekov, yatırımcıların haklarının yasalarla korunduğunu belirterek, Tsereteli'den AGİT üyesi ülkelerden Kırgızistan'daki enerji ve ulaşım sektörüne yatırımcı çekilmesi konusunda destek istedi.

Tsereteli de Kırgızistan'ın aktif üyesi olduğu uluslararası örgütlerle ortak çalışmayı yoğunlaştırmanın gerekli olduğunu dikkati çekti.

Bu arada, AGİT PA tarafından, milletvekilleri, meclis idare personeline ve hükümetin üyeleri için "parlamento denetimini güçlendirmeye yönelik" uluslararası tecrübelerin paylaşıldığı seminer verildi.

Meclis Başkanı, Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:08 Kaynak: AA
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