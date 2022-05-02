Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

02.05.2022 05:54

Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.

Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.

Başkent Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bayram namazının "eski meydanda" kılınması için gerekli tedbirleri aldı.

Namaz için yapılan hazırlıklar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin de yer aldığı hükümet binasının önündeki eski meydanda asfalt ve kaldırımlar önceden yenilendi.

Şafak vaktinde, eski meydana çıkan Mihail Frunze, Kasım Tınıstanov, Çui ve İvan Panfilov caddeleri trafiğe kapatıldı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince 14 ayrı kontrol noktada, tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de cemaatle saf tuttu.

Müftü Rakiyev'in kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vatandaşlar din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kırgızistan Devlet Televizyonu da bayram namazını naklen yayınladı.

Caparov, yayımladığı mesajında, halkın Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Allah'tan Ramazan ayında yerine getirilen ibadetlerin kabul edilmesini dileyen Caparov, şunları aktardı:

"Ramazan Bayramı (Orozo Ait), halkımızın geleneksel bayramıdır. Çok eski zamanlardan beri, atalarımız bu gün komşularını, akrabalarını, arkadaşlarını ziyaret etmeye ve iyi dilekleri ifade etmeye giderler. Allah'a çok şükür ki şenlik havasında bugün tekrar buluşuyoruz. Ne de olsa özgürlük, halkımızın temel değeridir. Bu nedenle, demokrasiyi ve halkımızın birliğini, mezhepler arası ve etnik halklar arası uyumu güçlendirmeye, din özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve insan haklarını korumaya çalışıyoruz."

Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı
Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı - Son Dakika


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