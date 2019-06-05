Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Ramazan coşkusu
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Kırgızistan'da Ramazan coşkusu

1 saat önce

Kırgızistan'da yaklaşık 3 bin camide Ramazan Bayramı namazı kılındı.

Kırgızistan'da Ramazan coşkusu, System.String[]
Kırgızistan'da yaklaşık 3 bin camide Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Başkent Bişkek'te vatandaşların bayram namazı için yoğun ilgi gösterdiği alanlardan biri Başbakanlık binası önündeki meydan oldu.
Ramazan Bayram namazına, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı Dosalı Esanaliyev, Bişkek Belediye Başkanı Aziz Surakmatov da katıldı.
Müslümanlar, Başmüftülük din görevlilerin günün anlam ve önemine ilişkin vaazlarını dinledi.
Bayram hutbesinde, Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, küskünlerin barıştırılması, din kardeşleri arasında akrabalıkların oluşturulması ve dinin yaşatılması gerektiği belirtildi.
Vaazların ardından Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdare Başkanı ve Bişkek Belediye Başkanı birer tebrik konuşması yaptı.
Başmüftü Maksatbek Toktomuşev'in kıldırdığı bayram namazının ardından vatandaşlar birbirleriyle ve din görevlileri ile bayramlaşmak için uzun kuyruk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:36 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Kırgızistan, Güncel
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