Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar - Son Dakika
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Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar

14.04.2022 14:24

Kırgızistan'da ramazan ayında düzenlenen dini ve sosyal etkinlikler coşkuyla geçiyor.

Kırgızistan'da ramazan ayında düzenlenen dini ve sosyal etkinlikler coşkuyla geçiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın manevi iklimini yaşatabilmek amacıyla başkent Bişkek'teki camilerin kapalı alanlarında ve avlularında toplu iftarlar veriliyor.

Yerli ve yabancı hayırseverler tarafından kurulan iftar sofralarında bu yıl, etli pilav yemeğinin yanı sıra elma, muz, şeker, salata, ekmek, su ve limonata sunuluyor.

Bişkek Merkez Camisi'nin avlusunda zamanını geçiren gençler, iftara gelenleri karşılıyor ve iftar saatinde dayanışma içinde büyüklere yardım ediyor.

Akşam ezanının okunmasıyla cemaat önce akşam namazında saf tutuyor daha sonra iftar sofrasının başına geçip orucunu açıyor.

Dernekler, ihtiyaç sahiplerine yönelik iftarlı eğlenceler organize ediyor.

Yardımsever gençler de topladıkları erzak yardımını ihtiyaç sahibi medrese öğrencilerine ulaştırıyor.

Bişkek'teki camilerde teravih namazları hafızlar tarafından hatimle kıldırılıyor.

"Günlük 1000 kişiye iftar veriliyor"

Bişkek Merkez Camisi imamı Abdıkadır Suranoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının coşku içinde geçtiğini belirterek "Camimizde günlük 1000 kişiye iftar veriliyor." dedi.

Tüm camilerde iftar sofralarının kurulduğunu aktaran Suranoğlu, iftarların genellikle Arap hayırseverler tarafından sağlandığını söyledi.

Suranoğlu, Bişkek'te bulunan toplam 71 camide teravih namazlarının hatimle kılındığını belirterek "Kur'an-ı Kerim ramazan ayında indirildi. Kur'an-ı Kerim insanlara doğru yolu gösterir. Bunun için teravih namazlarını hatimle kıldırıyoruz." dedi.

" Türkiye'deki gibi ramazan kültürünü oluşturmak istiyoruz"

Ramazan ayındaki iftar coşkusunu ilk kez 2016'da cami dışına taşıyarak açık havada toplu iftar veren "Umma" dini dergisinin yöneticisi Eliana Satarova, bu yılki yağmurlu hava şartları nedeniyle toplu iftar geleneğini hayırseverin desteğiyle kapalı alanda sürdürdüklerini belirtti.

Satarova, ülkenin tüm bölgelerinde ve köylerinde, ramazanın atmosferini yaşamak isteyenlerin bir araya gelebileceği ve ihtiyaç sahiplerinin karnını doyurabileceği iftar çadırlarının kurulmasını istediklerini ifade etti.

Toplu iftarlar vererek ramazan ayının coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen Satarova, "Türkiye'deki gibi ramazan kültürünü oluşturmayı istiyoruz. Ekibimle ihtiyaç sahibi ailelere, engelli vatandaşlara ve çok çocuklu annelere iftar veriyoruz. Bu insanların morallerini yükseltmeye yardımcı olacak eğlenceli aktiviteler de sunuyoruz. Birileri hediyeler getiriyor. Birileri şeker getiriyor. Birileri yemeği yapıyor. Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen oluyor. Ramazan ayının birlik ayı olduğunu göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ünlü sporcu medrese öğrencilerine erzak yardımı yapıyor

Kırgızistan'da bir yardım vakfı kuran ünlü sporcu Marat Cumanaliyev, ramazan ayında medreselerin öğrenci yurtlarında kalan öğrencilere erzak yardımı yaptığını anlattı.

Cumanaliyev, sosyal medya üzerinde yaptığı duyurularına yanıt veren hayırseverlerin yardımıyla yetim öğrencilere yönelik iftarları da organize ettiğini sözlerine ekledi.

Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar
Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar
Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar

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Kırgızistan, Ramazan, Medrese, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da ramazan etkinliklerinin gözdesi toplu iftarlar - Son Dakika


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