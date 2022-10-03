Ülkede yabancı uyruklu öğrenci kaydı karşılığında 110 bin dolar rüşvet talep edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında Beyşenaliyev, 28 Eylül 'de gece yarısı bir kişiden 10 bin dolar aldığı gerekçesiyle sivil kıyafetli polisin operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Eğitim ve Bilim Bakanı Beyşenaliyev, rüşvet nedeniyle görevden alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.