Kırgızistan'da rüşvetten gözaltına alınan bakan görevden alındı - Son Dakika

Kırgızistan'da Ulukbek Maripov'un kabinesinde iki hafta önce Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Kalkınma Bakanı olarak göreve başlayan Azamat Dıykanbayev rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Güvenli Şehir Projesinin ikinci aşamasını uygulayan yabancı bir şirketin temsilcisinden sözleşme yürütme süresinin uzatılması karşılığında yüklü miktarda rüşvet talep edildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında şüphelinin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Kalkınma Bakanı Dıykanbayev olduğu belirlendi.

Dıykanbayev, "rüşvet talep etmek" suçundan gözaltına alınarak Komitenin cezaevine konuldu.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, imzaladığı kararnameyle görevinde aldığı Dıykanbayev'in yerine Dastan Dogoyev'i atadı.

İngiltere'deki Kingston Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Dogoyev, önceki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a dijitalleşme konularında danışmanlık yapmıştı.