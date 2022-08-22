Kırgızistan'da, Rusya'da trafik kazasında ölen Kırgız vatandaşları için bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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Kırgızistan'da, Rusya'da trafik kazasında ölen Kırgız vatandaşları için bir günlük yas ilan edildi

22.08.2022 12:14
Kırgızistan'da, Rusya'da trafik kazasında ölen Kırgız vatandaşları için bir günlük yas ilan edildi

Kırgızistan'da, Rusya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 Kırgız vatandaşı için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

Kırgızistan'da, Rusya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 14 Kırgız vatandaşı için ülkede 1 günlük yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için 23 Ağustos'ta bir günlük yas ilan etti.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde dün meydana gelen iki tır ve bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 16 kişiden 14'ünün Kırgız vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

Caparov, cenazelerin Kırgızistan'a ulaştırılması için Rusya'ya bir uçak gönderilmesi talimatını vermişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırgızistan, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da, Rusya'da trafik kazasında ölen Kırgız vatandaşları için bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika

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