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Kırgızistan'da sağlık çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi - Son Dakika

Kırgızistan'da sağlık çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi

29.06.2021 19:22
Kırgızistan'da sağlık çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi, System.String[]

Kırgızistan'da sağlık kurumlarında çalışan personele Covid-19'a karşı aşı yaptırma zorunluluğu getirildi.

Kırgızistan'da sağlık kurumlarında çalışan personele Covid-19'a karşı aşı yaptırma zorunluluğu getirildi.

Kırgızistan'da Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları ile ilgili yeni karar alındı. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev'in sağlık çalışanları arasında korona virüse karşı zorunlu aşılama kararı aldığı duyuruldu. Karara göre, sağlık kuruluşlarına Hastalık Önleme Departmanı, Devlet Sıhhi ve Epidemiyolojik Gözetim ve Cumhuriyet İmmünoprofilaksi Merkezi tarafından bir ay içinde tıbbi ve diğer çalışanlar arasında zorunlu aşılama yapılması talimatı verildi.

Kırgızistan'da son 24 saatte içinde 27 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalanırken, salgının başından bu yana 5 bin 369 sağlık personelinde virüs tespit edildi. Virüse yakalanan sağlıkçılardan 4 bin 867'si ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

SON 24 SAATTE BİN 92 YENİ VAKA

Kırgızistan'da son 24 saatte bin 92 kişide Covid-19 tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 123 bin 38'e ulaşırken, 10 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise bin 992'ye yükseldi. Son haftalarda Kırgızistan'da Covid-19 vaka sayısında artış kaydedilmesinin ardından geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı ülkede Covid-19 salgınında üçüncü dalganın yaşandığını açıklamıştı.

İHA)

Kırgızistan'da sağlık çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Kırgızistan, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da sağlık çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirildi - Son Dakika


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