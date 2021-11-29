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Kırgızistan'da seçim barajını geçemeyen partiler oyların yeniden sayılmasını talep etti - Son Dakika

Kırgızistan'da seçim barajını geçemeyen partiler oyların yeniden sayılmasını talep etti

29.11.2021 07:39
Kırgızistan'da seçim barajını geçemeyen partiler oyların yeniden sayılmasını talep etti

Kırgızistan'da milletvekili seçimlerinde barajı geçemeyen parti liderleri, oyların yeniden sayılmasını talebinde bulundu.

Kırgızistan'da milletvekili seçimlerinde barajı geçemeyen parti liderleri, oyların yeniden sayılmasını talebinde bulundu.

Ata Vatan, Azattık, Uluttar Birimdigi ve Sosyal Demokrat partilerinin liderleri ve bazı adaylar, düzenledikleri brifingde, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirterek, oyların yeniden sayılmasını istedi.

Liderler, Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinde oy sayımının sonuçlarını gösteren tabloda, akşam saatlerinde güncelleme sorunu yaşandığı ve sonuçlarda değişiklikler yapıldığı yönünde ortak görüş bildirdi.

Brifingde, komisyonun resmi internet sitesinde, muhalif partilerin oylarında eksilme yaşandığı ve oylarının iktidar yanlısı partilerin lehine yazıldığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Seçim Komisyonuna, seçim sonuçlarından memnun olmayan partiler memnun olana kadar, oyların yeniden elle sayılması talimatını verdi.

Kırgızistan'da dün yapılan milletvekili seçimlerine 21 partiden 1015 aday ve 275 bağımsız aday katılmıştı.

Genel seçimde açıklanan ilk sonuçlara göre, seçimlerde 6 parti, barajı aşarak 90 sandalyeli meclise girmeye hak kazanmıştı.

Milletvekili, Kırgızistan, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da seçim barajını geçemeyen partiler oyların yeniden sayılmasını talep etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'da seçim barajını geçemeyen partiler oyların yeniden sayılmasını talep etti - Son Dakika
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