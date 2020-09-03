Kırgızistan'da seçim kampanya süreci başladı - Son Dakika

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılacak genel seçim için siyasi partilerin kampanya süreci resmen başladı.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK), seçim yarışına girmeye hak kazanan partilerin isimlerini ve partilerin milletvekili aday listelerini açıkladı.

Kampanyaların başlamasıyla seçim atmosferine giren Kırgızistan'da 120 sandalyeli parlamento (Jokorku Keneş) için 15 parti mücadele edecek.

Buna göre, Kırgızistan, Birimdik, Sosyal Demokrat, Mekenim Kırgızistan, Ordo, Reforma, Respublika, İman Nuru, Mekençil, Meken İntımağı, Zamandaş, Bir Bol, Ata Meken, Bir Bol ve Çon Kazat isimli siyasi partiler 100'er milletvekili adayıyla seçim propagandasını yürütecek.

Öte yandan, MSK, seçime katılmak için başvuruda bulunan Kırgızistan, Bütün Kırgızistan ile Aktif partilerinin seçim kurallarına aykırı başvuru yaptıkları gerekçesiyle reddetti. Kırgızistan Partisi seçime girme hakkını yargı yoluyla elde etti.

3 Ekim'e kadar sürecek kampanyanın ardından seçmen, yurt içinde ve dışında kurulacak sandıkta oy kullanacak.