Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu... - Son Dakika

Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu...

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu..., System.String[]

Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.

Polis, sayıları 5 binden fazla olduğu belirtilen göstericileri dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı. Taş ve sopalarla, belediyeye ait itfaiye ve çöp kamyonunu polislerin üzerine süren göstericiler, polisin geri çekilmesini fırsat bilerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.

Olaylarda şimdiye kadar 100'den fazla kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etmedi.

Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.

Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yapıyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Bişkek'te olduğunu bildirdi.

Kırgızistan, Ak Saray, Protesto, İşgal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 02:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve parlamentoyu... - Son Dakika

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