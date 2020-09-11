Kırgızistan'da seçim yarışına katılan parti sayısı 16'ya çıktı - Son Dakika

Kırgızistan'da Bütün Kırgızistan Partisi'nin açtığı davayla seçime girme hakkını elde etmesiyle 4 Ekim'deki genel seçime girecek parti sayısı 16'ya çıktı.

Merkez Seçim Komisyonu'nun (MSK) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, MSK Bişkek İdare Mahkemesi'nin 9 Eylül 2020 tarihli kararını dikkate alarak Bütün Kırgızistan Partisi ve milletvekili aday listesinin kaydının yapıldığı duyuruldu. Böylece, kampanya süreci 4 Eylül'de başlayan genel seçime katılacak parti sayısı 16 oldu.

Parti kongresinde kabul edilen ve MSK'ye sunulan milletvekili aday listesindeki aday sıralamasının farklı olduğunu ileri süren bir adayın şikayetini dikkate alan MSK'nin partiyi seçim sürecine dahil etmemesi üzerine parti mahkemeye başvurmuştu.

Yaklaşık 4 milyon seçmenin bulunduğu Kırgızistan'da 120 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 16 partiden toplam 1920 milletvekili adayı yarışacak.

3 Ekim'e kadar sürecek kampanyanın ardından seçmenler, yurt içinde ve dışında kurulacak sandıklarda oy kullanacak.