Kırgızistan'da sel: 1 ölü25 ev sular altında kaldı - Son Dakika

- Kırgızistan'da sel: 1 ölü

25 ev sular altında kaldı

BİŞKEK - Kırgızistan'da bir haftadır yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından yağan şiddetli yağışlar ülkenin güneyindeki bölgelerde sele neden oldu. Sellerde 16 yaşındaki 1 çocuk hayatını kaybederken, 25 ev sular altında kaldı.

Kırgızistan'da aşırı sıcakların ardından şiddetli yağışlar ülkenin güneyini etkisi altında aldı. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeni ile Batken ve Celal Abad bölgelerinde sellerin meydana geldiği aktarıldı. Bakanlık, Batken bölgesine bağlı Kozu Bağlan ve Katran, Ak Terek, Toguz Bulak, Aykol, Gölbo köylerinde şiddetli yağışların büyük çaplı su baskınlarına neden olduğunu belirtirken, 16 yaşındaki 1 çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı. Sellerde 25 evin sular altında kaldığı açıklayan Bakanlık, ekiplerin bölgede temizlik çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakanlık, Celal Abad bölgesine bağlı Suzak ilçesinde ise meydana gelen selde 6 yaşındaki bir çocuğun sel sularına kapıldığını ve çocuğu arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğin aktardı. Bakanlık, 15-19 Temmuz tarihleri arasında sel riskine karşı vatandaşları uyarmıştı.

Öte yandan 12 Temmuz'da Celal Abad'a bağlı Aksı ilçesinde meydana gelen sel sonucu evler yıkılmış, 2'si çocuk 8 kişi ölmüştü. Yerel yetkililer, bölgedeki Canı Col ve Ak Col'un köylerinde olağanüstü hal ilan etmişti.