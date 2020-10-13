Kırgızistan'da siyasi krizin çözülmesinde uluslararası destek konusu görüşüldü - Son Dakika

Kırgızistan'da siyasi krizin çözülmesinde uluslararası destek konusu görüşüldü

13.10.2020 12:37
Kırgızistan'da siyasi krizin çözülmesinde uluslararası destek konusu görüşüldü, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, ülkedeki siyasi krizin çözülmesine yönelik uluslararası desteği görüştü.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, ülkedeki siyasi krizin çözülmesine yönelik uluslararası desteği görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ceenbekov tarafından kabul edilen Aydarbekov'un, partner ülkelerin ve uluslararası kuruluşların ülkedeki son olaylara ilişkin derin endişelerini dile getirdiğini aktardı.

Aydarbekov, iletişim halinde olduğu uluslararası kuruluşların ve yabancı devletlerin temsilcilerinin, Kırgızistan resmi makamlarının ülkedeki sosyo-politik durumu istikrara kavuşturma çabalarına gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Bakan Aydarbekov, Kırgızistan'ın yurt dışındaki diplomatik kurumları aracılığıyla ev sahibi ülkenin resmi makamlarıyla mevcut iç siyasi durum hakkında bilgilendirme çalışmaları yürüttüğünü aktardı.

Ceenbekov, yabancı ortaklara destekleri için şükranlarını ileterek tüm uluslararası toplumuna ülkedeki son durum ile ilgili güvenilir bilgi sağlamaya özel önem verilmesi gerektiğini altını çizdi.

Ülkede tekrarlanacak parlamento seçimleri için teknik destek imkanların da ele alındığı görüşmede, mevcut durumu çözmek için tüm çabaların hukuki zeminde yürütülmesi için sarf edildiği vurgulandı.

AB'den, Ceenbekov'a destek

Bu arada, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gönderdiği mesajda, Ceenbekov'un tek anayasal otorite ve cumhurbaşkanlığının ülkede meşru kurum olduğunu vurgulandı.

Avrupa Birliği'nin, samimi dostu ve güvenilir ortağı olduğu Kırgızistan'daki parlamenter demokrasinin kaderine kayıtsız kalmayacağı ifade edildi.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet partilerinin taraftarlarının düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento binası işgal ve talan edilmişti.

Göstericilerin bir bölümü, "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan hapis yatan Ata Curt Partisi eski Milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmış, 120 sandalyeli parlamentonun 63 üyesi Caparov'u başbakanlık görevine getirmişti.

Ülkede 19 Ekim tarihine kadar olağanüstü hal ilan eden Ceenbekov'un, Caparov'un görevine devam etmesi için onay vermesi bekleniyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Parlamento, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da siyasi krizin çözülmesinde uluslararası destek konusu görüşüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, ülke genelinde ise 42'ye yükseldi Eskişehir'de şüpheli ölüm: Aracın içinde ölen adam, 10 gün sonra fark edildi Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına altın fiyatları üzerinden yanıt verdi Mesut Özil'in yeni rotası ya ABD ya da Fenerbahçe olacak Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Kamyonetin çarptığı hamile anne ile 1 yaşındaki bebeği feci şekilde can verdi Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor
Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı Apple'ın, Hi Speed etkinliği öncesi iPhone 12 modellerinin özellikleri sızdırıldı         
12:15
"Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım         
11:34
Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar         
11:26
Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede         
11:05
Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu         
10:37
Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti         
10:12
Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım         
09:38
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var Öve öve litresini 100 liraya kadar çıkardıkları eşek sütünde ölüm riski var         
08:27
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu Bölgeyi kalkındıracak yeni keşif! Erzurum'da ikinci altın rezervi bulundu         
23:50
Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık Yamaç'ın en büyük düşmanı öldü! Çukur'da dengeleri değiştiren ayrılık         
20:43
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 12:47:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'da siyasi krizin çözülmesinde uluslararası destek konusu görüşüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei