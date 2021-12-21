Kırgızistan'da tandırda kuzu eti sunan iş yerleri yaygınlaşıyor - Son Dakika

Beslenme alışkanlıkların merkezinde et olan Kırgızistan'da, özellikle başkent Bişkek'te tandır eti sunan iş yerleri popüler hale geldi.

Kırgızcada "tandırda kuzu eti" anlamına gelen ve eski Kırgız avcılarının favori yemeği sayılan "Taş kordo" bir metrekarelik alanda kazılarak açılan çukurda közde pişiriliyor.

Başkentte tandırda kuzu eti yapan iş yerlerinin sayısı günden güne artıyor.

Tandırda kuzu eti, özellikle yeni yıl kutlamaları öncesinde ailelerin geleneksel etkinliklerinde en çok sipariş edilen etli yemeklerin arasında yer alıyor.

Yaklaşık bir yıllık kuzunun kesilmesi, iç organların çıkarılmasının ardından pişirilmeye hazır hale getirilen et, gerdan, kaburga, but, incik şeklinde parçalanarak tandıra koyuluyor.

İki saat sonra tandırın kapağı açılarak pişmiş kuzu eti çıkarılıyor ve alüminyum folyoya sarılı kutuya konuluyor.

Tandırda pişirilen kuzu eti, kızartılmış patates, kuru soğan, yeşil biber, soslar ve baharatlarıyla müşterisine sunuluyor.

Tandır kuzu etinin maliyeti, kuzunun ağırlığı, pişirme zahmeti ve diğer malzemeleri de ekleyince 9 bin ile 18 bin Kırgızistan somu (100-200 ABD doları) arasında değişiyor.

"Taş kordo atalarımızdan kalan lezzetli bir et yemeği"

Tandır kuzu etini Kırgız halkının geleneklerine göre yapan Şabdan Azizov, AA muhabirine, taş kordonun konargöçer yaşamı tercih eden Kırgız atalarından kalan lezzetli bir et yemeği olduğunu söyledi.

Taş kordonun Kırgız avcıların favori yemeği sayıldığını vurgulayan Azizov, "Kırgız avcılarının yemek türü olan taş kordoyu bire bir yeniden canlandırarak halkımıza sunuyoruz." dedi.

Azizov, tandırda pişirilen etin popüler bir hizmet haline geldiğini ve çeşitli etkinlikler için en çok sipariş edilen yemeklerin arasında olduğunu kaydetti.