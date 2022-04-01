Kırgızistan'da tatbikatta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 için klip hazırlandı - Son Dakika
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Kırgızistan'da tatbikatta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 için klip hazırlandı

01.04.2022 00:37
Kırgızistan'da tatbikatta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 için klip hazırlandı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, tatbikatta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (SİHA) için özel klip hazırladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı, tatbikatta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçları (SİHA) için özel klip hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezince hazırlanan klip, ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentinde Edelveyis askeri eğitim alanında "Kalkan-2022" özel taktik tatbikatında kaydedilen görüntülerden oluştu.

Bayraktar TB2'nin bulunduğu hangarın kapılarının askerler tarafından açılmasıyla başlayan yaklaşık 3 dakikalık klipte, SİHA'nın uçuşa hazırlanması, pistteki görüntüsü ve hedefi vurmasına yer verildi.

Klipte, tatbikatı "Başkomutan" sıfatıyla izleyen Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Bayraktar TB2 SİHA'larının vurduğu hedefi incelemesiyle ilgili detaylar da yer aldı.

Caparov'un, "Vatanımızda barış olsun! Vatanı savunan her askere sağlık ve güçlü irade diliyorum!" sözleriyle klip son buldu.

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Kırgızistan, SİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da tatbikatta ilk kez kullanılan Bayraktar TB2 için klip hazırlandı - Son Dakika


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