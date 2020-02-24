Kırgızistan'da tepki çeken Çin sermayeli proje iptal edildi - Son Dakika
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Kırgızistan'da tepki çeken Çin sermayeli proje iptal edildi

7 saat önce

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesine bağlı At-Başı ilçesinde yapılmak istenen Çin sermayeli sanayi, ticaret ve lojistik merkezinin inşaat projesi, hükümet tarafından iptal edildi.

Kırgızistan'da tepki çeken Çin sermayeli proje iptal edildi, System.String[]

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Narın bölgesine bağlı At-Başı ilçesinde yapılmak istenen Çin sermayeli sanayi, ticaret ve lojistik merkezinin inşaat projesi, hükümet tarafından iptal edildi.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kırgız ve Çinli şirketler olan Nur İnşaat Montaj Şirketi ve One Lead One Trading Limited Şirketi'nin kurmayı planladığı sanayi, ticaret ve lojistik merkezinin inşaatına ilişkin anlaşmanın sona erdirildiği belirtildi.

At-Başı'nda yaşayanların projeye karşı çıkmasından dolayı merkezin inşaatının durdurulduğu bildirilen açıklamada, hükümetin, yatırımcının 644 bin dolarlık kaybını iade edeceği aktarıldı.

Çin ile sınırı olan At-Başı ilçesinde 200 hektarlık alanda 275 milyon dolara yapılmak istenen sanayi, ticaret ve lojistik merkezinde, her iki ülke vatandaşından oluşan 10 bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyordu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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