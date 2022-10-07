Kırgızistan'da TİKA'nın desteğiyle yenilenen cami ibadete açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'da, yangında zarar gören köy camisinin yenilenmesine destek oldu.

Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'ne bağlı Issık Ata ilçesindeki Keneş köyünde 1,5 yıl önce yangın nedeniyle hasar oluşan camide yürütülen onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, caminin onarılması için Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'a başvurdu.

TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğünün desteğiyle köy camisi, burada yaşayan Türk ve Kırgızlarla birlikte onarılırken, caminin duvarları, çatısı, minaresi, kubbesi, halıları, kapıları, pencereleri, ahşap malzemeleri, avlusu, iç ve dış cephesi yenilendi.

Caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

İlçe kaymakamı Erkinbek Usupov, burada yaptığı konuşmada, caminin köyde sergilenen birlik ve beraberlik sayesinde yeniden ibadete açıldığını, TİKA'nın burada daha önce kreş, okul ve altyapı projelerine katkı sağladığını belirterek, minnettar olduklarını söyledi.

Türk Büyükelçiliğinin Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk de "Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler imar eder" ayetini hatırlatarak, caminin onarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, caminin tadilatında çok güzel bir dayanışma sergilendiğini belirterek, katkı sağlamış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov da "Bu cami 1991 yılında kuruldu. Geçen yıl çıkan yangında hasar gördü. Herkes çok endişelendi. Caminin yenilenmesine köy halkı ve TİKA destek oldu. Bunun için Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisine ve TİKA'ya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua okundu ve kurdele kesimiyle Tınıstanuulu İsmail Camisi ibadete açılarak burada akşam namazı kılındı.

Camide Mevlit Kandili de birlikte idrak edildi.