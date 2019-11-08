Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı
Son Dakika Güncel Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Bir iş merkezinin birinci katındaki kafede öğle saatlerinde tüp patladı.

Görgü tanıkları, iki patlama sesi duyduklarını belirtti. Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralananlar, polis araçları ve ambulanslarla hastaneye taşındı.

İtfaiye ekipleri işletmenin mutfak bölümünde bir kadının cesedi bulundu.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kafede 1 kadın işçinin öldüğü ve 3'ü çocuk toplam 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, patlamayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması talimatı verdi.

Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı

Kırgızistan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:43 Kaynak: AA
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