Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Türk Büyükelçiliğinden Epilepsi Hastası Çocuğa Destek

Kırgızistan'da Türk Büyükelçiliğinden Epilepsi Hastası Çocuğa Destek

50 dakika önce

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te epilepsi hastası çocuğa yardım amacıyla düzenlenen kermeste stant açtı.

Kırgızistan'da Türk Büyükelçiliğinden Epilepsi Hastası Çocuğa Destek, System.String[]
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te epilepsi hastası çocuğa yardım amacıyla düzenlenen kermeste stant açtı.

Kırgızistan Rusya Slovyan Üniversitesi (KRSU) Uluslararası İlişkiler Fakültesi öğrencilerinin organizasyonuyla epilepsi hastası çocuğa yardım amacıyla üniversitenin ana binası önündeki alanda düzenlenen kermese, Türkiye'nin de olduğu 18 ülkeden temsilciler katıldı.

Ziyaretçiler, farklı ülkelerin kültürlerini yansıtan hediyelik eşya, kitap, oyuncak gibi ürünleri görme ve satın alma fırsatı buldu.


Simit, ayran, poğaça ve baklavanın yer aldığı Türk standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın eşi Vasilika Fırat, stantta, ziyaretçilere Türkiye'nin kültürel değerleri ve mutfağına ilişkin bilgiler verdi.

Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta bir çocuğa destek olmak için kermese katılma kararı aldıklarını belirtti. Vasilika Fırat, daha önce de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla Bişkek'te ihtiyaç sahiplerine 100 tekerlekli sandalye dağıttıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Türkiye, Kırgızistan, Güncel
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