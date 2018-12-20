Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" Resim Sergisi

Kırgızistan'da "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" Resim Sergisi

8 saat önce

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin desteğiyle, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü anısına, "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" konulu resim sergisi düzenlendi.

Kırgızistan'da
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin desteğiyle, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yıl dönümü anısına, "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" konulu resim sergisi düzenlendi.

Başkent Bişkek'te Ulusal Kütüphane bünyesindeki Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi'nde, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat'ın ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Afganistan ve İran büyükelçileri, ressamlar, akademisyenler, Türk ve Kırgız iş adamları katıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü öğretim görevlisi Ümit Dikmen'in hazırladığı sergide, Kırgız tarih kitaplarında geçen muharebe alanları, gizemli doğa, Türk dünyasının tarihi şahsiyetleri, Türk dünyası destanları ile başkent meydanları, Türk ve Kırgız kültürüne ait unsurlarla ilgili dijital boyama tekniğiyle hazırlanan üç boyutlu 42 esere yer verildi.

Kırgızistan'da yenilikçi yeteneği ile dikkati çeken Dikmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıllık çalışmalarının yer aldığı Türk Destanları ve Şehir Meydanları konulu sergi ile Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kültürel etkileşimi sanat üzerinden insanlara aktarmayı amaçladığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:23 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü Kızılay'ın 20 Milyon Dolarlık Yatırımla Kuracağı Lojistik Üssü ile Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farsça Okuduğu Şiirle Dinleyenleri Kendisine Hayran Bıraktı Ünlü Futbolcu Jese Rodriguez'e, İntikam Pahalıya Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:20:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da "Türk Destanları ve Şehir Meydanları" Resim Sergisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]