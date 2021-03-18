Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum sürüyor - Son Dakika

Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum sürüyor

18.03.2021 11:09
Kırgızistan'da

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) organizasyonunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün başlayan "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum devam ediyor.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) organizasyonunda Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te dün başlayan "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum devam ediyor.

TBMM'nin Kuruluşunun 100. Yılı, Türk Devletlerinin Bağımsızlıklarını Kazanmalarının 30. Yılı ve 2021 İstiklal Marşı Yılı dolayısıyla KTMÜ'nün Rektörlük binasındaki konferans salonunda düzenlenen sempozyuma, TÜRKPA Türk Grubu Türk ve Kırgız milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Devletleri ve Parlamentoların Rolü" başlıklı ikinci oturuma başkanlık eden Ata Vatan Partisi Milletvekili Kanıbek İmanaliyev, Avrupa'da son 100 yılda kültür, ekonomi ve askeri açıdan örnek bir ülke haline gelen Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Sempozyuma çevrim içi katılan Azerbaycan Milletvekili Nizami Caferov da TBMM'nin Türk dili konuşan ülkelerdeki parlamentonun gelişmesine çok büyük etkisinin olduğuna dikkati çekti.

Kazakistan Milletvekili Sauıtbek Abdrahmanov, Kazakistan parlamentosunun işleyişi hakkında bilgi verirken "Türk dünyasındaki ülkelerin bağımsızlıkları en büyük kıymettir. Allah bizi bir dil, bir din ve bir millet olarak yarattı. Birliğimizi ve beraberliğimizi korumalıyız. Yunus Emre'nin dediği gibi, sevelim ve sevilelim." diye konuştu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Türk dünyasının gelişmesinin ve kalkınmasının eğitim yolundan geçtiğinin altını çizdi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fırat Purtaş, Kırgızistan'ın tüm Türk dünyası kurumlarının kurucu üyesi olduğunu belirterek Türk dünyası kavramının uluslararası ilişkiler literatürüne girmiş jeopolitik bir kavram olduğunu ve bütün dünya tarafından kabul edildiğini kaydetti.

Sempozyum, "Türk Dünyası Ortak Değerleri ve Kültürel Miras" ve Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Beklentiler ve Fırsatlar" konulu oturumlarıyla devam edecek.

Kırgızistan'da Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu sempozyum sürüyor
Kırgızistan'da Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu sempozyum sürüyor
Kırgızistan'da Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu sempozyum sürüyor
Kırgızistan'da Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu sempozyum sürüyor

Milletvekili, Kırgızistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği' konulu sempozyum sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Isıtıcı fiyatıyla çıkan anlaşmazlık nedeniyle baba-oğula testereyle saldırdılar Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Uyuşturucu maddeyle yakalanan Ayşegül Çınar: Büyük tuzağın içindeyim
Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde Vaka sayısında zirvede olan Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündemde         
10:58
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada Fenerbahçe'de teknik adam adayları artıyor! Okan Buruk, yerli isimler arasında ilk sırada         
10:28
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak Beşiktaş milli arada, Sergen Yalçın'la 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak         
09:58
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir HDP'den kapatma davasına ilişkin ilk açıklama: Ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir         
08:53
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum ABD'den HDP'ye açılan kapatma davası ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu için ilk yorum         
07:35
Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu Üniversite hastanesi yerleşkesinde cansız beden bulundu         
22:21
Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu Bahçesine fidan dikmek için çukur kazan vatandaş, el bombası buldu         
21:57
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü         
18:45
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 11:15:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'da "Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu sempozyum sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei