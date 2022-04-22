Kırgızistan'da Türk elçilik mensuplarının eşleri engelli çocuklara ilgi gösterdi - Son Dakika
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Kırgızistan'da Türk elçilik mensuplarının eşleri engelli çocuklara ilgi gösterdi

22.04.2022 22:25
Kırgızistan'da Türk elçilik mensuplarının eşleri engelli çocuklara ilgi gösterdi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın eşi Mariya Doğan, elçilik ataşelerinin eşleri ve çocukları, başkent Bişkek'te faaliyet gösteren Umut Nadejda Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın eşi Mariya Doğan, elçilik ataşelerinin eşleri ve çocukları, başkent Bişkek'te faaliyet gösteren Umut Nadejda Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Mariya Doğan, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğünün sağladığı erzak paketlerini teslim etti.

TİKA Bişkek Koordinatörü Osman Usta'nın da katıldığı etkinlikte konuşan Doğan, Türk büyükelçiliği olarak TİKA ile Engelli Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ne Ramazan desteğini getirdiklerini belirtti.

Usta, "Türkiye ve TİKA olarak, paylaşma ve dayanışma ayı ramazanda kardeşlerimizle birlikte olmayı istedik ve ikramlarımızı sunmaya geldik." ifadesini kullandı.

Merkezin kurucusu İgor Şelike de "Çocuklarımız, sizin gibi insanlar sayesinde burada yaşayabiliyor ve gerekli hizmeti alabiliyor." diye konuştu.

Doğan, elçilik ataşelerinin eşleri ve çocukları, merkezdeki çocuklarla interaktif oyun oynadı ve renkli keçeli kalemlerle resim çizerek ilgi gösterdi.

Merkezde görevli bakıcılar, Türk Büyükelçi organizasyondan çocukların çok büyük keyif aldıklarını belirterek, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

TİKA, zihinsel, bedensel engelli ve otizmli çocukların kaldığı merkeze daha önce mobilya ve tadilat desteğinde bulunmuştu.

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Rehabilitasyon Merkezi, Engelli, Çocuk, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Türk elçilik mensuplarının eşleri engelli çocuklara ilgi gösterdi - Son Dakika


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