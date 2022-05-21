Kırgızistan'da "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi

21.05.2022 10:57
Kırgızistan'da "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif Ajansı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi.

Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif Ajansı tarafından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı" düzenlendi.

Fuarda, Sakarya, Karadeniz Teknik, Anadolu, Üsküdar, İstanbul Medipol, Fırat, Kütahya Dumlupınar, İnönü ve Kırgızistan-Türkiye Manas üniversiteleri stant açtı.

Stantta öğrenci adaylarını bilgilendiren görevliler, üniversitelerinin avantajlarını anlattı.

Öğrencilere, tanıtım broşürü ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Eğitim fuarın açılış kurdelesini, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal kesti.

Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Kırgız öğrenci adaylarına, "Türkiye'ye gitmenizi ve eğitim almanızı destekliyorum." dedi.

Eğitim sonunda Kırgızistan'a dönerek bu ülkeye büyük katkı vereceklerini belirten Doğan, "Kırgızistan ile Türkiye arasındaki köprüleri güçlendirmek size düşüyor. Kırgızistan'ın geleceği sizin elinizde. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Uysal ise çok canlı geçen fuarın gelecek adına çok umut vaat ettiğini belirterek, "İnşallah, bu hizmetler devam ettikçe kardeşlik bağlarımız pekişecek. Birliğimiz ve beraberliğimiz daha da güçlenecek. İstikbale daha ümitle bakacağız." diye konuştu.

Maarif Ajansı Temsilcisi Hasan Pehlivan da, fuarda 9 üniversiteyi ağırladıklarını belirterek, fuara ilginin oldukça yüksek olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Kırgızistan, Dumlupınar, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

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