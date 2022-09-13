Caparov, buradaki konuşmasında, barış ve istikrarın ülke sınırlarından başladığını belirterek, üssün hava ve sınır savunma görevini yerine getireceğini vurguladı.

Haluk Bayraktar'dan çok konuşulacak F-16 paylaşımı: Sizce sonucu ne olur?

Kaynak: AA

Kırgızistan, Türkiye, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 için üs kurdu - Son Dakika

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