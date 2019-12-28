Kırgızistan'da "Türkiye Türkçesi" kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırgızistan'da 'Türkiye Türkçesi' kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi - Son Dakika

Kırgızistan'da "Türkiye Türkçesi" kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

6 saat önce

Kırgızistan'da Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezinde (TTÖMER), 2019-2020 1. dönem "Türkiye Türkçesi" eğitimi alan 865 kursiyere sertifikaları verildi.

Kırgızistan'da Türkiye Türkçesi Eğitim Merkezinde (TTÖMER), 2019-2020 1. dönem "Türkiye Türkçesi" eğitimi alan 865 kursiyere sertifikaları verildi.

Kırgızistan'da farklı eğitim merkezlerinde düzenlenen Türkiye Türkçesi eğitim programlarına katılan kursiyerler, A2 temel seviyesi, B2 orta seviyesi ve C2 ileri seviyelerinde eğitim aldı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği bünyesindeki TTÖMER sertifika törenlerine, Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Harun Karcı, TTÖMER Müdürü Ahmet Gözübol, üniversite yöneticileri, Türkçe eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Kırgızistan Milli Üniversitesinde (KNU) düzenlenen törende konuşan Karcı, Türk ve Kırgızların iki kardeş topluluk olduğunu belirterek, "Biz istiyoruz ki, bir araya geldiğimiz zaman konuşmak için bir tercümana gerek kalmadan karşılıklı konuşalım. Bu arzumuza iştirak eden kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkçe kursların verildiği 65 ayrı sınıfta 865 kursiyerin 2019-2020 1. dönem eğitim aldığını ifade eden Gözübol da A1 kurunu bitiren kursiyerlerin rahatlıkla çarşı ve pazarda artık günlük ihtiyaçlarını Türkçe karşılayabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Gözübol, TTÖMER tarafından Kırgızistan genelinde sertifika programına dahil olmayan yaklaşık 600 kursiyere de Türkçe öğretildiğini aktardı.

Kırgızistan Uluslararası Üniversitesi (KUÜ) Rektör Yardımcısı Baatırbek Akılbekov, AA muhabirine, iş birliği anlaşması çerçevesinde TTÖMER ile üniversitede 5 yılda 500 öğrenciye Türkçe öğrettiklerini ve 200 öğrencinin değişim programı doğrultusunda Türkiye'de eğitim gördüğünü anlattı.

KUÜ Sosyal Hizmetler Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Begimay Kaybaliyeva, Türkiye'de yüksek lisans eğitimi için TTÖMER kurslarına devam edeceğini söylerken, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Perizat Nazarova da öğrendikten sonra Türk dizilerinin sadece Türkçe versiyonlarını izlediğini kaydetti.

Ülkede 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren TTÖMER tarafından ülke genelinde açılan Türkçe kurslarına ilgi giderek artarken, Kırgızistan'da devlet dili Kırgızca ve resmi dil Rusça'dan sonra en çok konuşulan dilin Türkçe olduğu ifade ediliyor.

Kırgızistan'da Türkiye Türkçesi kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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