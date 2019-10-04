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Kırgızistan'da "TÜRKSOY 16. Fotoğrafçılar Buluşması"

1 saat önce

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen etkinlikler kapsamında davet edilen 12 fotoğrafçı, şehrin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini fotoğraflayacak.

Kırgızistan'da

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen etkinlikler kapsamında davet edilen 12 fotoğrafçı, şehrin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini fotoğraflayacak.


Oş Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, şehrin turizm odaklı gelişmesini, kalkınmasını sağlamak ve fotoğraf sanatında da Türk dünyasının güçlü olduğunu göstermek amacıyla Oş kentine davet edilen 12 fotoğrafçının çalışmalarına başladığı belirtildi.

TÜRKSOY'un adını verdiği "TÜRKSOY 16. Fotoğrafçılar Buluşması" etkinliğine, Türkiye'den Zeynel Abidin Yeşilay, KKTC'den Buket Özatay, Azerbaycan'dan Vagif Mughalli, Kırgızistan'dan Alimjan Jorobayev ve Jumahun Şaripov, Kazakistan'dan Bekbol Nuradinov ve Jaksılık Turlubekov, Özbekistan'dan Rustam Talabbayev, Rusya Federasyonu'ndan Aybulat Akbutin, Akmat Vaisiyev ve Şefket Suleymanov ile TÜRKSOY'dan Guler Fedai katılıyor.

Konuk fotoğrafçıları kabul eden Oş Belediye Başkan Yardımcısı Nurbek Kadırov, "Tecrübeli fotoğrafçılar, Oş kentinin tüm güzelliğini, özgünlüğünü, zengin kültürünü, geleneklerini ve doğal zenginliklerini Türk dünyasına göstermek için farklı açıdan fotoğrafını çekerek gösterebilecektir." ifadesini kullandı.


Üç gün sürecek çalışmaların ardından 7 Ekim'de Oş şehir merkezindeki Suleyman-Too Tarihi ve Arkeoloji Müzesi Kompleksi'nde, Türk dünyasının fotoğrafçılarının gözüyle "Oş" fotoğraf sergisi düzenlenecek.

Kırgızistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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