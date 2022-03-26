Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.
Başkentte adını ünlü Rus yazar Maksim Gorkiy'den alan parkta bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterisinde bulundu.
Göstericiler "Kırgızistan Ukrayna ile birlikte", "Savaşa hayır", "Ukrayna kahraman" pankartları açarken, organizatörler katılımcılara Ukrayna bayrakları dağıttı.
Katılımcılar, sık sık "Özgür Ukrayna", "Ukrayna'ya zafer", "Bugün Ukrayna yarın Kırgızistan", "Savaş dursun" ve "Savaşa hayır" sloganları attı.
Polisin gözetimi altında yaklaşık 1,5 saat süren gösteri olaysız sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika