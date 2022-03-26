Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

26.03.2022 12:32
Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı protesto edildi.

Başkentte adını ünlü Rus yazar Maksim Gorkiy'den alan parkta bir araya gelen yaklaşık 100 kişi, Ukrayna'ya destek ve dayanışma gösterisinde bulundu.

Göstericiler "Kırgızistan Ukrayna ile birlikte", "Savaşa hayır", "Ukrayna kahraman" pankartları açarken, organizatörler katılımcılara Ukrayna bayrakları dağıttı.

Katılımcılar, sık sık "Özgür Ukrayna", "Ukrayna'ya zafer", "Bugün Ukrayna yarın Kırgızistan", "Savaş dursun" ve "Savaşa hayır" sloganları attı.

Polisin gözetimi altında yaklaşık 1,5 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi
Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi

YORUMLAR
500
Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor Demir çelik fiyatları tüm sektörleri zorluyor

Kırgızistan, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
13:05 İstanbul Boğazı'nda mayın benzeri yabancı cisim görüldü; SAS timleri müdahaleye başladı
13:01 Suudi Arabistan Pisti'nde kaza yapan Cem Bölükbaşı yarışlara katılamayacak
12:47 Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 13:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kırgızistan'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement