Kırgızistan'da ülkenin yönetim şeklini belirlemek için referandum yapılacak - Son Dakika

Kırgızistan'da 10 Ocak'taki cumhurbaşkanlığı seçim gününde, ülkenin yönetim şeklini belirlemek için referandum da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı yetkilerini elinde bulunduran Meclis Başkanı Talant Mamıtov'un, 10 Ocak 2021'de referanduma gidilmesini öngören yasayı onayladığı belirtildi.

Mecliste kabul edilen yasaya göre, cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 10 Ocak'ta seçmene, ülkenin yönetim şeklini belirlemek için "başkanlık yönetimi", "parlamenter yönetim" ve "hiçbiri" seçenekleri sunulacak.

Ne olmuştu?

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının 5 Ekim'de düzenlediği gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine, cumhurbaşkanlığı ile parlamento binaları işgal ve talan edilmişti.

Göstericilerin bir bölümü, "valiyi rehin almak ve gösteriler düzenlemek" suçundan yaklaşık 3,5 yıldır hapis yatan Ata Yurt Partisi eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkararak, aynı gün başbakanlık koltuğuna oturtmuştu.

Böylece 5-15 Ekim arasında yapılan kitlesel protestolar sonucunda, ülkeyi 3 yıldır yöneten Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov istifa etmiş, meclisten güvenoyu alan Caparov geçici olarak cumhurbaşkanlığı yetkilerini üstlenmişti.

Parlamento seçim sonuçlarını 6 Ekim'de iptal eden Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 24 Ekim'de, ülkede cumhurbaşkanı erken seçimlerinin 10 Ocak 2021'de yapılmasını kararlaştırmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunda bulunan Caparov, 14 Kasım'da başbakanlık görevinden ayrılmıştı. Caparov, başbakanlık görevini Başbakan Birinci Yardımcısı Artem Novikov'a ve cumhurbaşkanlığı yetkililerini de Meclis Başkanı Talant Mamıtov'a devretmişti.

Öte yandan, Kırgızistan parlamentosunda hazırlanan ve yeniden devlet başkanlığı yönetim sistemine geçişi öngören anayasa taslağı, 18 Kasım'da kamuoyunun tartışmasına açılmıştı.

Mamıtov'un imzasıyla 20 Kasım'da oluşturulan 100 üyelik Anayasa Uzlaşma Komisyonunun toplantılarında, ülkenin yönetim şekli konusunda fikir birliğine varılamamıştı.

Milletvekili Akılbek Caparov, hazırladığı yasa tasarısıyla, 10 Ocak'ta cumhurbaşkanı seçim gününde eş zamanlı olarak ülkenin yönetim şeklini belirlemek için referandum yapılmasını önermiş ve tasarı mecliste kabul edilmişti.

Ülkede, gelecek ay yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine katılacak aday listesinin 14 Aralık Pazartesi günü açıklanması ve seçim kampanyasına başlanması bekleniyor.