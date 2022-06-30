Kırgızistan 'da devlet bütçesine ek kaynak çekmek için sadece yabancılara hizmet sunacak kumarhanelere izin verildi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırgızistan'da yabancılara hizmet verecek kumarhanelere izin - Son Dakika

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