Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı: 6 yaralı
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Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı: 6 yaralı

1 saat önce

Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı.

Kırgızistan'da yarış otomobili izleyicilerin arasına daldı: 6 yaralı, System.String[]
Kırgızistan'da düzenlenen bir otomobil yarışında, virajı dönen otomobil, kontrolden çıkarak kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Olay, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bir otomobil yarışında, yerel saatle 13.00 sıralarında meydana geldi. Hızla viraja giren yarış otomobilinin sürücüsü, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki kalabalığın arasına daldı. Kazada, 6 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.


Kırgızistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:15 Kaynak: DHA
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