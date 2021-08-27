Üye Girişi
Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar ülkenin bağımsızlık bayramını kutladı - Son Dakika

Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar ülkenin bağımsızlık bayramını kutladı

27.08.2021 16:58
Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar ülkenin bağımsızlık bayramını kutladı, System.String[]

Kırgızistan'da en büyük sivil toplum örgütlerinden olan Kırgızistan Halklar Asamblesi, ülkenin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü öncesinde "Kırgızistan Benim Vatanım" Halklararası Festivali düzenledi.

Kırgızistan'da en büyük sivil toplum örgütlerinden olan Kırgızistan Halklar Asamblesi, ülkenin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü öncesinde "Kırgızistan Benim Vatanım" Halklararası Festivali düzenledi.

Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesindeki dernekler, temsil ettikleri halkın adetlerini, göreneklerini, folklorunu, mensup oldukları ülkelerin bayraklarını, ana dillerindeki kitap ve dergileri, el işi hünerlerini sergileme ve tanıtma fırsatını buldu.

Başkent Bişkek'i çevreleyen ilçelerin kaymakamlıkları da Kırgız geleneksel çadırlarını kurarak, Kırgız halkının milli mutfağını, göreneklerini, kültürünü tanıttı ve misafirperverliğini gösterdi.

Kırgız halk sanatçıları ve etnik halklara mensup sanatçı ve dans toplulukları ise birbirinden güzel şarkılarıyla ve sahne danslarıyla izleyenleri coşturdu.

"Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu"

Kırgızistan'da yaklaşık 80 etnik millet mensubu bulunuyor. Ahıska Türkleri de 1944 yılından bu yana Kırgızistan'da yaşamını sürdürüyor.

Kırgızistan'daki Türk halkını temsil eden Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu." dedi.

Dursunov, Kırgızistan'ın bağımsızlığının, Ahıska Türklerine, Sovyetler Birliği döneminde sınırlı tutulan eğitimini, dinini, ana dilini, kültürünü, geleneklerini yeniden yaşatmayı kolaylaştırdığını belirtti.

Sovyet Birliği döneminde, atalarının sürgün edildiği Gürcistan'ın Ahıska şehrinin ziyaret edilmesinin yasak olduğunu hatırlatan Dursunov, Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuğunda Türkiye'nin desteğiyle Ahıska ziyaretlerinin yapıldığını kaydetti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını tebrik eden Dursunov, "Allah, Kırgızistan'a hiçbir zaman acı göstermesin. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki köprü daima muhkem olsun. Ben de dernek başkanı ve dernek olarak, bu köprünün muhkem olması için gayret göstereceğim." ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlıktan daha değerli bir şey yoktur"

Kırgızistan'da 1937 yılından bu yana yaşayan Azerbaycan Türklerini temsil eden Kırgızistan Azeri Derneği Başkanı Aziz Aliyev, "Kırgızistan halkı için 31 Ağustos bağımsızlık bayramı bir mutluluktur, en büyük değerdir. Bağımsızlıktan daha değerli bir şey yoktur." dedi.

Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı Novopavlovka İlçe Kaymakamı Orozbek Omurov ise Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasının ardından 30 yıl içinde ülkede yaşayan 80 etnik halkla arasında birlik ve beraberliğin korunduğunu ve bir halk olarak birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Ülkede aşı sayesinde salgının etkisinin azaldığına işaret eden Omurov, "Bugün gördüğünüz gibi hastalığı değil bayramı görüyoruz ve konuşuyoruz. 'Kırgızistan Benim Vatanım' dostluk festivali çok güzel geçiyor. Ülkemizdeki etnik halklar kendi kıyafetleriyle katılıyor. Bağımsızlık bayramını büyük coşku içinde kutluyoruz." diye konuştu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan, Bağımsızlık Bayramı'nı başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda askeri geçit töreniyle kutlayacak.

Bağımsızlık, Kırgızistan, Hisarcık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar ülkenin bağımsızlık bayramını kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nazlı Hamarat'ın 17:40 Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi 17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor 17:17 Eşini öldüren Rümeysa Aydın, tecavüz sonucu hamile kaldığı bebeği doğurmak istiyor
Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi 17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı 16:35 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi 15:48 Bosna Hersek'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi
Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 15:23 Aynı evden 3 kişi, birer gün arayla öldü! Koronavirüsün vurduğu aile hiç aşı olmamış 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 15:03 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
17:46 Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç
17:38 Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor
17:36 Son Dakika! Altının kilogramı 484 bin 400 liraya çıktı
17:33 Sakarya'da acı olay! Evinden kaçarak denize giren 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
17:17 Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak
17:11 Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi
16:56 Tadilat yapılan dairede yangın çıktı, apartman sakinleri sokağa fırladı
16:47 5 yaşındaki kayıp çocuğun bedeni foseptik çukurundan çıktı
16:46 Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü
16:34 Adana kavurucu sıcaklarla boğuşuyor! Termometreler 42 dereceye çıktı
Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç Ali Koç'tan, TFF'ye mesaj: 250 milyon lira çerez parası, bu daha başlangıç         
17:47
Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor Cezaevinde geçen 3 gününü anlatan Deniz Akkaya: Ergen kızlar infaz memurlarına kan ağlatıyor         
17:38
Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü Kuzeni tacize uğrayınca sorunu yazdığı uygulama ile çözdü         
17:31
Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak Türkiye'nin Kabil Havalimanı konusundaki duruşu merak ediliyor! Tek şart, kendi personelini kendi korumak         
17:17
Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü Sergen Yalçın, futbolda yakaladığı başarıyı aşk hayatında yakalayamadı! Model sevgilisi Lisaveti Karibskaya ülkesine döndü         
16:46
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı Tesettür mayo ile havuza girmesi engellendi! Soluğu savcılıkta aldı         
16:15
Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor Türkiye-İran sınırındaki çorak arazide tonlarca meyve ve sebze yetiştiriliyor         
15:45
Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor Ekonomistler ağustos ayında enflasyonun yüzde 0,72 artmasını bekliyor         
15:20
Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı         
14:40
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi         
14:14
AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya         
14:07
Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı         
13:50
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü         
12:44
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 18:11:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar ülkenin bağımsızlık bayramını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement