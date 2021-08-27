Kırgızistan'da yaşayan etnik halklar ülkenin bağımsızlık bayramını kutladı - Son Dakika

Kırgızistan'da en büyük sivil toplum örgütlerinden olan Kırgızistan Halklar Asamblesi, ülkenin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü öncesinde "Kırgızistan Benim Vatanım" Halklararası Festivali düzenledi.

Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesindeki dernekler, temsil ettikleri halkın adetlerini, göreneklerini, folklorunu, mensup oldukları ülkelerin bayraklarını, ana dillerindeki kitap ve dergileri, el işi hünerlerini sergileme ve tanıtma fırsatını buldu.

Başkent Bişkek'i çevreleyen ilçelerin kaymakamlıkları da Kırgız geleneksel çadırlarını kurarak, Kırgız halkının milli mutfağını, göreneklerini, kültürünü tanıttı ve misafirperverliğini gösterdi.

Kırgız halk sanatçıları ve etnik halklara mensup sanatçı ve dans toplulukları ise birbirinden güzel şarkılarıyla ve sahne danslarıyla izleyenleri coşturdu.

"Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu"

Kırgızistan'da yaklaşık 80 etnik millet mensubu bulunuyor. Ahıska Türkleri de 1944 yılından bu yana Kırgızistan'da yaşamını sürdürüyor.

Kırgızistan'daki Türk halkını temsil eden Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu." dedi.

Dursunov, Kırgızistan'ın bağımsızlığının, Ahıska Türklerine, Sovyetler Birliği döneminde sınırlı tutulan eğitimini, dinini, ana dilini, kültürünü, geleneklerini yeniden yaşatmayı kolaylaştırdığını belirtti.

Sovyet Birliği döneminde, atalarının sürgün edildiği Gürcistan'ın Ahıska şehrinin ziyaret edilmesinin yasak olduğunu hatırlatan Dursunov, Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuğunda Türkiye'nin desteğiyle Ahıska ziyaretlerinin yapıldığını kaydetti.

Kırgızistan'ın bağımsızlığını tebrik eden Dursunov, "Allah, Kırgızistan'a hiçbir zaman acı göstermesin. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki köprü daima muhkem olsun. Ben de dernek başkanı ve dernek olarak, bu köprünün muhkem olması için gayret göstereceğim." ifadelerini kullandı.

"Bağımsızlıktan daha değerli bir şey yoktur"

Kırgızistan'da 1937 yılından bu yana yaşayan Azerbaycan Türklerini temsil eden Kırgızistan Azeri Derneği Başkanı Aziz Aliyev, "Kırgızistan halkı için 31 Ağustos bağımsızlık bayramı bir mutluluktur, en büyük değerdir. Bağımsızlıktan daha değerli bir şey yoktur." dedi.

Ahıska Türklerinin yoğun yaşadığı Novopavlovka İlçe Kaymakamı Orozbek Omurov ise Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşmasının ardından 30 yıl içinde ülkede yaşayan 80 etnik halkla arasında birlik ve beraberliğin korunduğunu ve bir halk olarak birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Ülkede aşı sayesinde salgının etkisinin azaldığına işaret eden Omurov, "Bugün gördüğünüz gibi hastalığı değil bayramı görüyoruz ve konuşuyoruz. 'Kırgızistan Benim Vatanım' dostluk festivali çok güzel geçiyor. Ülkemizdeki etnik halklar kendi kıyafetleriyle katılıyor. Bağımsızlık bayramını büyük coşku içinde kutluyoruz." diye konuştu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan, Bağımsızlık Bayramı'nı başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda askeri geçit töreniyle kutlayacak.