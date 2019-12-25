Kırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 artışla 557 milyon dolar oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 artışla 557 milyon dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

Kırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 artışla 557 milyon dolar oldu

6 saat önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yatırımların bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 67,3 artarak 557 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Kırgızistan'da yatırımlar yüzde 67,3 artışla 557 milyon dolar oldu, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, yatırımların bu yılın ocak-eylül döneminde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 67,3 artarak 557 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Kongre Merkezi'nde düzenlediği yıl sonu basın toplantısında, ülkedeki yatırımları değerlendirdi.

Ülkede bu yıl yatırım miktarının arttığını vurgulayan Ceenbekov, "Bu yılın 9 ayında yatırım miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,3 arttı. Böylece toplam yatırım miktarı 557 milyon dolar oldu." dedi.

Ceenbekov, yatırımların yüzde 61'inin ülkenin bölgesel kalkınma projelerine gittiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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