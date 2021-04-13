Kırgızistan'da yeniden yargılanan eski muhalefet partisi lideri Tekebayev, "yolsuzluk" suçundan beraat etti - Son Dakika

Kırgızistan'da, eski milletvekili Ömürbek Tekebayev ve eski Acil Durumlar Bakanı Duyşonkul Çotonov'un, yeniden yargılandıkları davada, "yolsuzluk" suçundan beraatine karar verildi.

Başsavcılık Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, savcılar yeterli delil bulunamaması nedeniyle, 2010 yılında bir Rus iş insanından 1 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan Tekebayev ile Çotonov hakkındaki suçlamaları geri çekti.

Beraat kararının alkışlarla karşılandığı Pervomay İlçe Mahkemesi salonundan çıkan Tekebayev, adaletin yerini bulduğunu belirterek, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Rus iş insanı Leonid Mayevskiy, Kırgızistan'ın telekomünikasyon pazarına girebilmek için 2010'da geçici hükümette başbakan yardımcılığı yapan Tekebayev'e 1 milyon dolar verdiğini ve parasını geri alamadığını iddia ederek, 7 yıl aradan sonra suç duyurusunda bulunmuştu.

Eski muhalefet partisi lideri Tekebayev ve eski Acil Durumlar Bakanı Çotonov, 26 Şubat 2017'de gözaltına alınmış, tutuklu yargılandıkları ilçe mahkemesinde, 8 yıl hapis cezasına çarptırılarak, mal varlıklarına el konulmuştu.

Suçunu kabul etmeyen Tekebayev, kararı temyize götürmüştü.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Tekebayev ile Çotonov'un, haklarındaki hapis kararını bozarak, 30 Ağustos 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetmişti.

Tekebayev ve Çotonov'un, 12 Eylül 2019'da yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Ülkenin etkili politikacılarından Tekebayev, cezaevinde olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarına, sert muhalefeti ile tanınıyordu.