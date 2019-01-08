Son Dakika Haberleri: Kırgızistan'da Yere Tükürenlere Ağır Para Cezası

Kırgızistan'da Yere Tükürenlere Ağır Para Cezası

2 saat önce

Kırgızistan'da 2019'la birlikte birçok ilginç yasak geldi.

Kırgızistan'da Yere Tükürenlere Ağır Para Cezası, System.String[]
Kırgızistan'da 2019'la birlikte birçok ilginç yasak geldi. En çok dikkat çeken yasak ise umuma açık yerlerde tükürme yasağı oldu.

Kırgızistan'da yeni yılla birlikte birçok ilginç yasak getirildi. Yürürlüğe giren İhlaller Kanunuyla birlikte kurallara uymayanlar cezalandırılacak. Halkın olumlu karşıladığı yasak ise umuma açık yerlerde tükürme yasağı oldu. Yere tükürme yasağına uymayanlar 5 bin 500 Som (431 TL) para cezasına çarptırılacak. Dikkat çeken bir diğer yasak ise çöplerin uygunsuz yerlerde yakılması ve yere çöp atılması yasağı oldu. Bu yasaklara uymayanlar ise 5 bin 500 Som (430 TL) para cezasına çarptırılacak. Yasaklanan yerlerde sigara içmenin cezası ise bin Soma çıkartıldı.

Evcil hayvanların halka açık yerlerde yaptıkları pisliği temizlemeyenler de bin Som para cezasına çarptırılacak. Polise, ambulansa veya acil durum görevlilerine yapılan asılsız ihbarlar ise 5 bin 500 Som ile cezalandırılacak. Öte yandan, ambarların, kuyuların, kontrol vanalarının ve contaların izinsiz açılması da yasaklandı. Bu yasaklara uymayanlar yerel yönetimlere 5 bin 500 Som para cezası ödemek zorunda kalacak. - BİŞKEK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Kırgızistan, Güncel
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