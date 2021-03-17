Kırgızistan'da yılda 5 bin ton altın çıkaracak tesisin açılışı gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Talas Bölgesi'nde bulunan Jeruy Altın Madeni'nde, Rus sermayeli Altın Alyans Şirketinin BTB Bankası'nın desteğiyle çalıştıracağı ve yılda 5 bin ton altın madeni çıkaracağı tesis açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açılış törenine katıldı.

Caparov, buradaki konuşmasında, "Jeruy Altın Madeni Projesi'nin başarılı şekilde uygulanmasının, ülkenin yatırım potansiyelinin gelişmesine güçlü bir ivme kazandıracağından eminim." dedi.

Kırgızistan'ın uzun zamandan beri beklediği projenin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyetini dile getiren Caparov, törene çevrim içi katılan Putin'i selamlayarak teşekkürlerini iletti.

Tesisin ortak açılışının, Kırgızistan ile Rusya arasındaki yakın ortaklığa ve dinamik olarak gelişen ilişkilere işaret ettiğini belirten Caparov, "Rusya'nın katılımıyla hayata geçirilen bu yatırım projesi, Talas bölgesinin ve tüm Kırgızistan'ın sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacak." diye konuştu.

Caparov, 1000 kişinin istihdam edileceği Jeruy Altın Madeni'ni işletecek Rus sermayeli Altın Alyans Şirketin yöneticilerini tebrik ederek onlara teşekkürlerini iletti.

Söz konusu projenin ülke için stratejik anlam taşıdığını vurgulayan Caparov, yatırımcıların yerel halkla diyalog içinde olmalarının ve çevresel yönetmeliklere uyulmasının önemine değindi.

Putin: "Madene 600 milyon dolar yatırım yapılacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı konuşmada, Talas bölgesindeki Jeruy Altın Madeni'nin işletilmesinin hem Talas bölgesinin kalkınması hem de Kırgızistan için önemini vurguladı.

Madenin işletilmesinin, Rusya ile Kırgızistan arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından önem arz ettiğini kaydeden Putin, "Talas'taki maden tesisinde tüm norm ve standartlara uygun, en ileri teknoloji ve ekipmanlar kullanılacak. Jeruy Altın Madeni'ne 600 milyon dolar yatırım yapılacak ve bir yılda 5 bin ton altın çıkarılacak. Şirket, altın madenin işletme lisansı için de 100 milyon dolar Kırgızistan bütçesine ödedi." ifadesini kullandı.

Putin, Sovyet jeologların 1968'de yaklaşık 90 ton altın ve 25 ton gümüşün bulunduğu Jeruy Altın Madeni'ni ortaya çıkardığını kaydetti.

Kapasitesiyle ikinci sırada yer alıyor

Jeruy Altın Madeni, yine ülkenin kuzeyinde Issık Göl Bölgesi'nde bulunan ve Kanadalıların işletmeye devam ettiği Kumtor Altın Madeni'nden sonra kapasitesiyle ikinci sırada yer alıyor.

Kanadalılar, 4 bin 100 kişinin çalıştığı Kumtor Altın Madeni'nde yılda yaklaşık 18 ton altın çıkarıyor.