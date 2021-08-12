Kırgızistan'da yüz yüze eğitimin başladığı tarih, sektörde Kovid-19 aşısı olanların sayısını artırmak için değiştirildi - Son Dakika

Kırgızistan'da öğretim sektöründe çalışanların yüzde 70'ini yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak için yüz yüze eğitimin başlama tarihi 1 Eylül'den 15 Eylül'e alındı.

Bakanlar Kurulu Başkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov'un, salgın nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin 15 Eylül'den itibaren okullarda yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin kararı imzaladığı belirtildi.

Kararın, ülkedeki epidemiyolojik duruma uygun olarak öğrencilerin eğitimini yüz yüze geçişini kademeli olarak sağlamak ayrıca eğitim öğretimin 11 Eylül'den sonra başladığı yabancı ülkelerdeki uygulamaların dikkate alınarak kabul edildiği ifade edildi.

Tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretim yılının ertelenmesinin turizm sektörüne de olumlu etkisinin bulunacağı kaydedildi.

Yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırgızistan'da tüm eğitim sisteminde 152 bin 827 kişi çalışmaktadır. Sağlık ve Sosyal Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar sadece 56 bin 114 eğitim-öğretim çalışanı Kovid-19'a karşı aşının ilk dozunu aldı. Sektördeki çalışanların da yüzde 70'inin aşılanması gerekmektedir. Bu da en az 52 bin çalışana iki doz aşının uygulanması anlamına gelmektedir."

Kırgızistan'da önceki yıllarda özellikle turizm sektörünün canlı kalması için eğitim-öğretim yılının 1 Eylül'den 15 Eylül'e ertelenmesi teklifleri yapılmıştı.