Kırgızistan dağlarında 15 kar leoparı tespit edildi - Son Dakika

Orta Asya ülkesi Kırgızistan'da başkent Bişkek yakınlarındaki Ala Dağlar'da 15 yetişkin kar leoparının görüntülendiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 5 Ağustos Dünya Çevre Günü vesilesiyle yayımladığı raporda, küresel ısınmanın biyoçeşitliliği azaltan etkilerine işaret edildi.

Raporda, Kar Leoparı Vakfının Kırgızistan'da yürüttüğü çalışmada, başkent Bişkek'i çevreleyen Ala Dağlar'da, harekete duyarlı kızıl ötesi kameraların, bazıları şehre 40 kilometre kadar yakın mesafede 15 kar leoparı görüntülediği belirtildi.

İklim değişikliğinin, Orta ve Güney Asya dağlarının yüksek kesimlerinde yaşayan kar leoparlarının barınma alanlarını daralttığı vurgulanan raporda, 2070 yılına gelindiğinde bu tür habitatların üçte iki oranında azalmasının beklendiği kaydedildi.

Leoparların yerleşimlerin bu denli yakınına gelmesinin, iklim değişikliği ve değişen yaşam şartlarının sonucu olduğu vurgulandı.

Kovid-19 gibi hastalıkların ortaya çıkma riski artabilir

Vahşi kedilerin insan yerleşimlerine yakınlaşmasının besicilerle ve hayvan sürüleriyle karşılaşmaları artıracağı ve muhtemel çatışmalar yaratacağına işaret edilen raporda, bunun hayvan sürülerine yönelik saldırı tehdidinin yanı sıra leoparların öldürülmesine ve yasa dışı hayvan ticaretine yol açabileceği kaydedildi.

Raporda vahşi hayvanlarla insanlar arasındaki yakınlaşmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi hayvandan insana bulaşabilen hastalıkların ortaya çıkma riskini artırdığının altı çizildi.

Kar leoparı, Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) tehlike altındaki hayvan türleri listesinde "kırılgan" kategorisindeki türler arasında sayılıyor. Dünya üzerinde 10 binden az yetişkin kar leoparının yaşadığı ve sayılarının 2040 yılına gelindiğinde yüzde 10 oranında azalacağı tahmin ediliyor.