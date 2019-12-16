Kırgızistan'daki "9. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Kırgızistan'daki "9. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu

6 saat önce

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "9. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen "9. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Bişkek'teki Manas Sineması'nda Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı ile Kırgızistan Sinemacılar Birliğinin desteğiyle 12-15 Aralık'ta kısa filmi özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyicilerle buluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkeleri, Baltık Devletleri ve Gürcistan'dan 14 film yer aldı.

Uluslararası yarışmada Letonyalı Adriana Roze'nin yönettiği "Takım ve Ben" adlı film "en iyi kısa film" ödülünü kazandı.

Ukraynalı Marina Roşina, yönettiği "Mutlulukta ve Sadece Mutlulukta" adlı kısa filmle "en iyi görüntü yönetmeni" ve Rusya'dan Maksim Kapya'nın yönettiği "Karanlıkta" adlı kısa film de "jüri özel" ödülüne layık görüldü.

Yarışmada ödül kazanan genç yönetmenlere 750'şer dolar verildi.

Yapımcı Farhad Bekmanbekov, "Gelecek yılki 10. Uluslararası Kısa Film Festivali'ne bugüne kadar düzenlediğimiz kısa film festivallerine katılan yaklaşık 300 yönetmeni davet etmeyi planlıyoruz." dedi.

Törenin ardından ödüllü filmler sinemaseverlerle yeniden buluşturuldu.

Kırgızistan'daki 9. Uluslararası Kısa Film Festivali nde ödüller sahiplerini buldu

Film Festivali, Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:00 Kaynak: AA
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