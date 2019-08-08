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Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı

19 dakika önce

Kırgızistan'ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı, System.String[]
Kırgızistan'ın bir önceki dönem Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, polis tarafından düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Gözaltı sırasında Atambayev'in destekçileriyle polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Kırgızistan'da güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı. Atambayev'in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanının destekçileri polise karşı koydu. Polis buna karşı Atambayev'i gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü. Kırgızistan'da dün akşam saatlerine doğru başlayan kargaşa bir süre sonra çatışmaya döndü.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından gece yarısı yapılan açıklamada, çatışmalarda yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi sayısı 36 olarak açıkladı. Bu kişilerin tedavilerine devam edildiği açıklanırken yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Sokakta yaşanan çatışmalarda ise güvenlik güçlerinden 1 kişi, keskin nişancı silahıyla vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden güvenlik görevlisinin kim tarafından vurulduğunun henüz tespit edilemediği açıklandı. - BİŞKEK
Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:23 Kaynak: İHA
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Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı
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