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Kırgızistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre 6 parti mecliste temsil edilecek - Son Dakika

Kırgızistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre 6 parti mecliste temsil edilecek

28.11.2021 22:09
Kırgızistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre 6 parti mecliste temsil edilecek

Kırgızistan'daki genel seçimde açıklanan ilk sonuçlara göre, 6 parti barajı aşarak 90 sandalyeli meclise girmeye hak kazandı.

Kırgızistan'daki genel seçimde açıklanan ilk sonuçlara göre, 6 parti barajı aşarak 90 sandalyeli meclise girmeye hak kazandı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurjan Şayıldabekova, yaptığı açıklamada, kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 5'lik seçim barajını, Bütün Kırgızistan, Alyans, İman Nuru, Intımak, İşenem ve Ata Yurt partilerinin aştığını açıkladı.

İlk sonuçlara göre Ata Yurt yüzde 16,18 oyla ilk sırayı alırken mecliste temsil edilecek diğer partiler yüzde 12,92 ile İşenem, yüzde 10,38 ile Intımak, yüzde 7,91 ile Alyans, yüzde 6,43 ile Bütün Kırgızistan ve yüzde 5,85 İman Nuru şeklinde sıralandı.

Bu sonuçlara göre mecliste Ata Yurt 15, İşenem 12, Intımak 9, Alyans 7, Bütün Kırgızistan 6 ve İman Nuru 5 sandalyenin sahibi oldu.

Geriye kalan 15 siyasi parti yüzde 5 barajını aşamadı.

Parlamentoda bağımsız adaylar için ayrılan 36 sandalye için de 287 aday yarıştı.

Seçimlerde kayıtlı 3 milyon 703 bin 420 seçmenden 1 milyon 272 bin 29'u oy kullandı.

Kırgızistan, Alyans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre 6 parti mecliste temsil edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'daki genel seçimlerde ilk sonuçlara göre 6 parti mecliste temsil edilecek - Son Dakika
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