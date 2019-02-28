Kırgızistan'daki Kaynak Holding Varlıkları TMSF'ye Devredildi

Kaynak Holding'e ait NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, TMSF'ye devredildi.

Kaynak Holding'e ait NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, TMSF'ye devredildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Kırgızistan'da 2016 yılından beri sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Kaynak Holding'in şirketi NT Kitap Kırtasiyenin şaibeli bir şekilde başka kişilere devredildiği Bişkek Şehir Mahkemesi tarafından tescil edildi. Kırgızistan'daki Kaynak Holding'e ait NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, TMSF'ye devredildi. Açıklamada "Öncelikle Bişkek İlçeler Arası Mahkemesi ardından Bişkek Şehir Mahkemesi ile devam eden süreç son olarak Kırgızistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesinin 28 Şubat 2019 tarihinde vermiş olduğu kesin karar ile haklı olduğumuz dava kabul edildi ve usulsüz yapılan devir ve tescil işlemleri iptal edildi. NT Kitap Kırtasiye Büro Malz. Paz. ve Turz. Tic.A.Ş. 'nin, Kırgızistan'daki "OcOO KAYNAK" şirketi TMSF'ye devredildi" ifadelerine yer verildi.



(İHA)

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