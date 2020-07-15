Kırgızistan'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi - Son Dakika

Kırgızistan'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

Kırgızistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 4 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla yurda getirildi.

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Kırgızistanda Kovid-19 tanısı konulan 57 yaşındaki Yusuf U, 56 yaşındaki İsmail B, 47 yaşındaki Süreyya Ş. ve 15 yaşındaki Mustafa Berke Ş, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, bu kişileri yurda getirmek üzere dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

Planlama kapsamında uçak, Ankara-Bişkek- Adana güzergahının ardından yurda döndü.

İsmail B, Süreyya Ş. ve Mustafa Berke Ş. Ankara Esenboğa Havalimanı, Yusuf U. ise Adana Havalimanı'nda bekleyen ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.

Kırgızistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurda getirildi - Son Dakika
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