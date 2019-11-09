Kırgızistan'daki patlamada 1 kişi öldü

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan ve dün 3 patlamanın yaşandığı kafede 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, başkent Bişkek'deki bir kafede meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın ardından alev alev yanan kafedeki yangın söndürülürken patlamanın nedeni araştırılıyor. Kafede çalışmalarını sürdüren yetkililer henüz patlama nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Patlamaya ilişkin araştırmaların sürdüğü aktarılırken ilk belirlemelere göre yüksek basınçlı gaz tüplerinin patlamaya neden olduğu bildirildi.

(İHA)