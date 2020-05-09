Kırgızistan'daki resmi törenlere halk, Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılamadı - Son Dakika

Zafer Meydanı'ndaki resmi törenden detaylar
Çelenk konulması
Saygı duruşu ve milli marşın okunması
Kırgızistan'da halk törenlere katılamadı
Kırgızistan'daki resmi törenlere halk, Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılmadı.
Başkent Bişkek'teki törene sadece Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ve diğer bazı devlet yetkilileri katıldı.
Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, oluşturulan internet sitesine vatandaşların savaş gazisi yakınlarının fotoğraflarını ve bilgilerini yükleyerek, bayram kutlamasını sanal ortama taşıdı.