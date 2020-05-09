Kırgızistan'daki resmi törenlere halk, Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılamadı - Son Dakika

Kırgızistan'daki resmi törenlere halk, Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılamadı

Zafer Meydanı'ndaki resmi törenden detaylar Çelenk konulması Saygı duruşu ve milli marşın okunması Kırgızistan'da halk törenlere katılamadıKırgızistan'daki resmi törenlere halk, Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılmadı.

Zafer Meydanı'ndaki resmi törenden detaylar Çelenk konulması Saygı duruşu ve milli marşın okunması Kırgızistan'da halk törenlere katılamadı Kırgızistan'daki resmi törenlere halk, Kovid-19 önlemleri nedeniyle katılmadı. Başkent Bişkek'teki törene sadece Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev ve diğer bazı devlet yetkilileri katıldı. Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, oluşturulan internet sitesine vatandaşların savaş gazisi yakınlarının fotoğraflarını ve bilgilerini yükleyerek, bayram kutlamasını sanal ortama taşıdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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