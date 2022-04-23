Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin "savaş" konulu filmlerin gösterimine izin verilmedi - Son Dakika
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Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin "savaş" konulu filmlerin gösterimine izin verilmedi

23.04.2022 23:41
Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin "savaş" konulu filmlerin gösterimine izin verilmedi

Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin, 2019'da çekilen ve Ukrayna'nın doğusunda savaş konulu 3 sinema filminin gösterimine izin verilmedi.

Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin, 2019'da çekilen ve Ukrayna'nın doğusunda savaş konulu 3 sinema filminin gösterimine izin verilmedi.

Kültür, Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin "Donbass Okrayna" (Kenardaki Donbass), "Opolçenoçka" (Kadın milis) ve "Solntsepek" (Yakıcı güneş) sinema filmlerini göstermesine izin verilmediğini bildirdi.

Camankulov, "Gerçeğin Zamanı" adlı bir film festivali düzenlemeyi planlayan "Uyum" Rus Kültür Merkezi adlı sivil toplum örgütünün, 2019'da çekilen "Donbass Okrayna", "Opolçenoçka" ve "Solntsepek" adlı sinema filmlerini göstermek için izin istediğini aktardı.

Merkezin izin başvurusunun, hükümetin "Kırgız Cumhuriyeti topraklarında sinema ve video film gösterimi kuralları hakkında" kararnamesi temelinde değerlendirildiğini ifade eden Camankulov, mevcut uluslararası durumla bağlantılı olarak ve ülkenin tarafsızlık konumunu dikkate alarak söz konusu filmlerin gösterimi için verilen izinleri iptal ettiklerini ve Kırgızistan'da gösterilmesinin yasaklandığını kaydetti.

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Kırgızistan, Ukrayna, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin 'savaş' konulu filmlerin gösterimine izin verilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırgızistan'daki Rus Kültür Merkezi'nin "savaş" konulu filmlerin gösterimine izin verilmedi - Son Dakika
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