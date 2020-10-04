Kırgızistan'daki seçimlerde ilk sonuçlara göre 4 parti barajı aştı - Son Dakika

Kırgızistan'daki seçimlerde ilk sonuçlara göre 4 parti barajı aştı

Kırgızistan'da bugün yapılan milletvekili seçimlerinde ilk sonuçlara göre 4 parti barajı aşarak, meclise girdi.

Kırgızistan'daki seçimlerde ilk sonuçlara göre 4 parti barajı aştı, System.String[]

Kırgızistan'da bugün yapılan milletvekili seçimlerinde ilk sonuçlara göre 4 parti barajı aşarak, meclise girdi.

Kırgızistan'da bugün milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. Korona virüs salgının gölgesinde düzenlenen seçimlerde sadece 18 yaşını doldurmuş vatandaşlar kimliklerini göstererek, yüz tanıma ve parmak izleri kontrol edildikten sonra elektronik olarak oylarını kullandı. Seçimlere 16 partiden bin 957 milletvekili adayı 120 sandalyeli meclise girebilmek için yarıştı. Kırgızistan genelinde 22.30 itibarıyla 1 milyon 960 bin 823 seçmen oy kullanırken, seçimlere katılım oranı yüzde 55.65 oldu. Ülke genelinde kurulan 2 bin 475 sandığın 2 bin 407'sinde oy sayma işlemi bitti.

Açıklanan ilk verilere göre, oyların yüzde 24,54'ünü alan Birimdik Partisi seçimleri önde götürüyor. Birimdik'i oyların yüzde 23.9'unu alan Mekenim Kırgızistan ile oyların yüzde 8.74'ünü alan Kırgızistan takip ediyor. Dördüncü sırada ise oyların yüzde 7.09'unu alan 2011 ve 2017 seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Adahan Madumarov'un liderliğindeki muhalefet partisi Bütün Kırgızistan yer alıyor.

Yurt dışındaki vatandaşlar için dünyanın 28 ülkesinde 45 sandık kurulurken, buradaki 31 sandıkta oy verme işlemi devam ediyor. ABD'nin başkenti Washington DC'de kurulan sandıkta oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de başlarken, yarın 06.00'da sona ermesi bekleniyor.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurcan Şayldabekova yaptığı açıklamada, milletvekili seçimlerinin kesin sonuçlarının oylama gününden itibaren en geç 20 gün içinde açıklanacağını aktardı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un imzaladığı kanun uyarınca, seçimlerdeki baraj yüzde 9'dan yüzde 7'ye düşürülmüştü. - BİŞKEK

Kırgızistan'daki seçimlerde ilk sonuçlara göre 4 parti barajı aştı

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırgızistan'daki seçimlerde ilk sonuçlara göre 4 parti barajı aştı - Son Dakika


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