Kırgızistan'daki Türk iş adamlarından Kovid-19 ile mücadeleye destek - Son Dakika

Kırgızistan'daki Türk iş adamlarından Kovid-19 ile mücadeleye destek

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Türk iş adamları, Kırgızistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil ihtiyaç duyulan 50 solunum cihazı yardımında bulundu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Türk iş adamları, Kırgızistan'a yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede acil ihtiyaç duyulan 50 solunum cihazı yardımında bulundu.

Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'ten TFF'ye çağrı: Başakşehir'le aynı gün aynı saatte oynamalıyız
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin eş güdümünde Türkiye'den siparişi verilen 50 solunum cihazı, kargo uçağıyla Bişkek'e getirilerek Kırgız yetkililere teslim edildi.

Cihazların teslimi, Uluslararası Manas Havalimanı'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kalısbek Şadıhanov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk iş adamlarının yardımını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Şadıhanov, hasta tedavisinde kullanılan solunum cihazına çok ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Türk tarafının yaptığı bu yardım tam zamanlı. İnşallah, hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Behzat Erten ise ülkede son günlerde salgının hayli arttığına dikkati çekerek, "Kırgız halkına yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Ekonomi Diplomasi Genel Müdürü Ermek Omuraliyev de salgının üstesinden birlik ve beraberlik sayesinde geleceklerini belirtti, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçliğine, Türk iş adamlarına ve pandemi döneminde Kırgızistan'a çeşitli ülkelerden yük taşınması konusunda katkı sağlayan Türk Hava Yolları (THY) yönetimine teşekkürlerini iletti.

Söz konusu tıbbi malzemelerin getirilmesinde organizasyon işlerini yürüten Kırgızistan Demir Bankası Genel Müdürü Şevki Sarılar da "Türk Büyükelçiliği çalışanları ile iş adamlarımız 50 adet solunum cihazını satın aldık ve Kırgız yetkililere teslim ettik. Burada katkısı olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Sarılar, Türkiye'nin pandemi döneminde dünyada din ve ırk gözetmeksizin 130'dan fazla ülkeye sağlık yardımda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kırgızistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırgızistan'daki Türk iş adamlarından Kovid-19 ile mücadeleye destek - Son Dakika

Son Dakika

16:47 Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı 16:44 Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak 16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:51 Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
00:13
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
23:41
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
21:30
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
20:24
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 04:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızistan'daki Türk iş adamlarından Kovid-19 ile mücadeleye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]