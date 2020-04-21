Kırgızistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Kırgızistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Kırgızistan bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için başkent Bişkek'e gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a indi.

Kırgızistan bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için başkent Bişkek'e gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a indi. Kırgızistan'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Bişkek'ten aldığı yolcularla saat 15.25'te İstanbul Havalimanı'na geldi. Yolcular sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Ataşehir'deki Mimar Sinan Yurdu'na götürüldü. Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personelinin maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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